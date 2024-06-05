- Wachstum
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
201 (66.33%)
Verlusttrades:
102 (33.66%)
Bester Trade:
347.00 JPY
Schlechtester Trade:
-731.00 JPY
Bruttoprofit:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
Bruttoverlust:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 467.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 467.00 JPY (8)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
9.84%
Max deposit load:
58.22%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.48
Long-Positionen:
303 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.22 JPY
Durchschnittlicher Profit:
126.72 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-277.11 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 137.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 662.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
2.19%
Jahresprognose:
26.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 699.00 JPY
Maximaler:
5 824.00 JPY (36.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.12% (5 824.00 JPY)
Kapital:
6.07% (682.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +347.00 JPY
Schlechtester Trade: -731 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 467.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 137.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
