SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / LineTime
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0 Bewertungen
82 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -19%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
201 (66.33%)
Verlusttrades:
102 (33.66%)
Bester Trade:
347.00 JPY
Schlechtester Trade:
-731.00 JPY
Bruttoprofit:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
Bruttoverlust:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (1 467.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 467.00 JPY (8)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
9.84%
Max deposit load:
58.22%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.48
Long-Positionen:
303 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.22 JPY
Durchschnittlicher Profit:
126.72 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-277.11 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 137.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 662.00 JPY (4)
Wachstum pro Monat :
2.19%
Jahresprognose:
26.51%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 699.00 JPY
Maximaler:
5 824.00 JPY (36.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.12% (5 824.00 JPY)
Kapital:
6.07% (682.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +347.00 JPY
Schlechtester Trade: -731 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 467.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 137.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-S2-Main" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
noch 3 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
LineTime
30 USD pro Monat
-19%
0
0
USD
12K
JPY
82
100%
303
66%
10%
0.90
-9.22
JPY
36%
1:25
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.