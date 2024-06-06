SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CalibreFX DayTrading
Satria Adji Prakoso

CalibreFX DayTrading

Satria Adji Prakoso
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 180%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 123
Kârla kapanan işlemler:
793 (70.61%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (29.39%)
En iyi işlem:
69.90 USD
En kötü işlem:
-37.18 USD
Brüt kâr:
5 842.00 USD (465 592 pips)
Brüt zarar:
-4 943.24 USD (405 568 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (258.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
258.95 USD (18)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
19.19%
Maks. mevduat yükü:
23.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
826 (73.55%)
Satış işlemleri:
297 (26.45%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
7.37 USD
Ortalama zarar:
-14.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-234.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.84 USD (21)
Aylık büyüme:
5.06%
Yıllık tahmin:
61.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
436.46 USD (38.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.70% (436.46 USD)
Varlığa göre:
14.93% (166.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 899
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 60K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.90 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +258.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
İnceleme yok
