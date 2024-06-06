- Büyüme
İşlemler:
1 123
Kârla kapanan işlemler:
793 (70.61%)
Zararla kapanan işlemler:
330 (29.39%)
En iyi işlem:
69.90 USD
En kötü işlem:
-37.18 USD
Brüt kâr:
5 842.00 USD (465 592 pips)
Brüt zarar:
-4 943.24 USD (405 568 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (258.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
258.95 USD (18)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
19.19%
Maks. mevduat yükü:
23.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
826 (73.55%)
Satış işlemleri:
297 (26.45%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
7.37 USD
Ortalama zarar:
-14.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-234.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-234.84 USD (21)
Aylık büyüme:
5.06%
Yıllık tahmin:
61.42%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
436.46 USD (38.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.70% (436.46 USD)
Varlığa göre:
14.93% (166.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|899
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|60K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.90 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +258.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -234.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
180%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
83
99%
1 123
70%
19%
1.18
0.80
USD
USD
39%
1:500