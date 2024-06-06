SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / CalibreFX DayTrading
Satria Adji Prakoso

CalibreFX DayTrading

Satria Adji Prakoso
0 comentarios
Fiabilidad
96 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 367%
Headway-Real
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 615
Transacciones Rentables:
1 136 (70.34%)
Transacciones Irrentables:
479 (29.66%)
Mejor transacción:
91.50 USD
Peor transacción:
-41.14 USD
Beneficio Bruto:
9 976.12 USD (735 127 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 142.27 USD (624 748 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (258.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
355.53 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
20.19%
Carga máxima del depósito:
23.79%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
4.20
Transacciones Largas:
1 283 (79.44%)
Transacciones Cortas:
332 (20.56%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
8.78 USD
Pérdidas medias:
-17.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-234.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-234.84 USD (21)
Crecimiento al mes:
14.56%
Pronóstico anual:
179.89%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
436.46 USD (38.70%)
Reducción relativa:
De balance:
38.70% (436.46 USD)
De fondos:
14.93% (166.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1615
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 110K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +91.50 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +258.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -234.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Telegram -> @Mr_PINGG
No hay comentarios
2025.10.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CalibreFX DayTrading
30 USD al mes
367%
0
0
USD
2.3K
USD
96
99%
1 615
70%
20%
1.22
1.14
USD
39%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.