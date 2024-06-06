- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 615
Transacciones Rentables:
1 136 (70.34%)
Transacciones Irrentables:
479 (29.66%)
Mejor transacción:
91.50 USD
Peor transacción:
-41.14 USD
Beneficio Bruto:
9 976.12 USD (735 127 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 142.27 USD (624 748 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (258.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
355.53 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
20.19%
Carga máxima del depósito:
23.79%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
4.20
Transacciones Largas:
1 283 (79.44%)
Transacciones Cortas:
332 (20.56%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
1.14 USD
Beneficio medio:
8.78 USD
Pérdidas medias:
-17.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-234.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-234.84 USD (21)
Crecimiento al mes:
14.56%
Pronóstico anual:
179.89%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
436.46 USD (38.70%)
Reducción relativa:
De balance:
38.70% (436.46 USD)
De fondos:
14.93% (166.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1615
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|110K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +91.50 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +258.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -234.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
