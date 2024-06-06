- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 606
盈利交易:
1 130 (70.36%)
亏损交易:
476 (29.64%)
最好交易:
91.50 USD
最差交易:
-41.14 USD
毛利:
9 889.64 USD (730 805 pips)
毛利亏损:
-8 053.57 USD (619 475 pips)
最大连续赢利:
33 (258.72 USD)
最大连续盈利:
355.53 USD (25)
夏普比率:
0.08
交易活动:
20.19%
最大入金加载:
23.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
5 小时
采收率:
4.21
长期交易:
1 274 (79.33%)
短期交易:
332 (20.67%)
利润因子:
1.23
预期回报:
1.14 USD
平均利润:
8.75 USD
平均损失:
-16.92 USD
最大连续失误:
21 (-234.84 USD)
最大连续亏损:
-234.84 USD (21)
每月增长:
16.32%
年度预测:
198.03%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
436.46 USD (38.70%)
相对跌幅:
结余:
38.70% (436.46 USD)
净值:
14.93% (166.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1606
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.50 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +258.72 USD
最大连续亏损: -234.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
367%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
95
99%
1 606
70%
20%
1.22
1.14
USD
USD
39%
1:500