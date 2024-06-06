SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CalibreFX DayTrading
Satria Adji Prakoso

CalibreFX DayTrading

Satria Adji Prakoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
96 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 367%
Headway-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 617
Gewinntrades:
1 137 (70.31%)
Verlusttrades:
480 (29.68%)
Bester Trade:
91.50 USD
Schlechtester Trade:
-41.14 USD
Bruttoprofit:
9 993.76 USD (736 891 pips)
Bruttoverlust:
-8 159.58 USD (626 479 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (258.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
355.53 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
20.19%
Max deposit load:
23.79%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.20
Long-Positionen:
1 285 (79.47%)
Short-Positionen:
332 (20.53%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-234.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-234.84 USD (21)
Wachstum pro Monat :
18.12%
Jahresprognose:
219.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
436.46 USD (38.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.70% (436.46 USD)
Kapital:
14.93% (166.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1617
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 110K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.50 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +258.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -234.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
92.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Telegram -> @Mr_PINGG
Keine Bewertungen
2025.10.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CalibreFX DayTrading
30 USD pro Monat
367%
0
0
USD
2.2K
USD
96
99%
1 617
70%
20%
1.22
1.13
USD
39%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.