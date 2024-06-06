- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 617
Gewinntrades:
1 137 (70.31%)
Verlusttrades:
480 (29.68%)
Bester Trade:
91.50 USD
Schlechtester Trade:
-41.14 USD
Bruttoprofit:
9 993.76 USD (736 891 pips)
Bruttoverlust:
-8 159.58 USD (626 479 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (258.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
355.53 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
20.19%
Max deposit load:
23.79%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.20
Long-Positionen:
1 285 (79.47%)
Short-Positionen:
332 (20.53%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-234.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-234.84 USD (21)
Wachstum pro Monat :
18.12%
Jahresprognose:
219.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
436.46 USD (38.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.70% (436.46 USD)
Kapital:
14.93% (166.47 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1617
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|110K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +91.50 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +258.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -234.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
Telegram -> @Mr_PINGG
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
367%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
96
99%
1 617
70%
20%
1.22
1.13
USD
USD
39%
1:500