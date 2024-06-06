- Прирост
Всего трейдов:
1 606
Прибыльных трейдов:
1 130 (70.36%)
Убыточных трейдов:
476 (29.64%)
Лучший трейд:
91.50 USD
Худший трейд:
-41.14 USD
Общая прибыль:
9 889.64 USD (730 805 pips)
Общий убыток:
-8 053.57 USD (619 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (258.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
355.53 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
20.19%
Макс. загрузка депозита:
23.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
1 274 (79.33%)
Коротких трейдов:
332 (20.67%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-16.92 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-234.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.84 USD (21)
Прирост в месяц:
19.01%
Годовой прогноз:
231.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
436.46 USD (38.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.70% (436.46 USD)
По эквити:
14.93% (166.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1606
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|111K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.50 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +258.72 USD
Макс. убыток в серии: -234.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
