Satria Adji Prakoso

CalibreFX DayTrading

Satria Adji Prakoso
0 отзывов
Надежность
95 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 367%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 606
Прибыльных трейдов:
1 130 (70.36%)
Убыточных трейдов:
476 (29.64%)
Лучший трейд:
91.50 USD
Худший трейд:
-41.14 USD
Общая прибыль:
9 889.64 USD (730 805 pips)
Общий убыток:
-8 053.57 USD (619 475 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (258.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
355.53 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
20.19%
Макс. загрузка депозита:
23.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
4.21
Длинных трейдов:
1 274 (79.33%)
Коротких трейдов:
332 (20.67%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
1.14 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-16.92 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-234.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-234.84 USD (21)
Прирост в месяц:
19.01%
Годовой прогноз:
231.99%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
436.46 USD (38.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.70% (436.46 USD)
По эквити:
14.93% (166.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1606
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 111K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.50 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +258.72 USD
Макс. убыток в серии: -234.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Telegram -> @Mr_PINGG
Нет отзывов
2025.10.27 13:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 03:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 22:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 21:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
