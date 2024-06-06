- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 615
利益トレード:
1 136 (70.34%)
損失トレード:
479 (29.66%)
ベストトレード:
91.50 USD
最悪のトレード:
-41.14 USD
総利益:
9 976.12 USD (735 127 pips)
総損失:
-8 142.27 USD (624 748 pips)
最大連続の勝ち:
33 (258.72 USD)
最大連続利益:
355.53 USD (25)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
20.19%
最大入金額:
23.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
4.20
長いトレード:
1 283 (79.44%)
短いトレード:
332 (20.56%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
1.14 USD
平均利益:
8.78 USD
平均損失:
-17.00 USD
最大連続の負け:
21 (-234.84 USD)
最大連続損失:
-234.84 USD (21)
月間成長:
18.10%
年間予想:
219.63%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
436.46 USD (38.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.70% (436.46 USD)
エクイティによる:
14.93% (166.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1615
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|110K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +91.50 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +258.72 USD
最大連続損失: -234.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
