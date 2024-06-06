SignauxSections
Satria Adji Prakoso

CalibreFX DayTrading

Satria Adji Prakoso
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 189%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 120
Bénéfice trades:
792 (70.71%)
Perte trades:
328 (29.29%)
Meilleure transaction:
69.90 USD
Pire transaction:
-37.18 USD
Bénéfice brut:
5 839.37 USD (465 329 pips)
Perte brute:
-4 893.23 USD (402 211 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (258.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
258.95 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
19.19%
Charge de dépôt maximale:
23.79%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
2.17
Longs trades:
823 (73.48%)
Courts trades:
297 (26.52%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.84 USD
Bénéfice moyen:
7.37 USD
Perte moyenne:
-14.92 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-234.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-234.84 USD (21)
Croissance mensuelle:
7.19%
Prévision annuelle:
87.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
436.46 USD (38.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.70% (436.46 USD)
Par fonds propres:
14.93% (166.47 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 946
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 63K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.90 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +258.72 USD
Perte consécutive maximale: -234.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Aucun avis
2025.05.09 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 15:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.27 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
