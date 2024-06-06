SegnaliSezioni
CalibreFX DayTrading
Satria Adji Prakoso

CalibreFX DayTrading

Satria Adji Prakoso
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 180%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 123
Profit Trade:
793 (70.61%)
Loss Trade:
330 (29.39%)
Best Trade:
69.90 USD
Worst Trade:
-37.18 USD
Profitto lordo:
5 842.00 USD (465 592 pips)
Perdita lorda:
-4 943.24 USD (405 568 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (258.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.95 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
19.19%
Massimo carico di deposito:
23.79%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
826 (73.55%)
Short Trade:
297 (26.45%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
7.37 USD
Perdita media:
-14.98 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-234.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.84 USD (21)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
43.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
436.46 USD (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.70% (436.46 USD)
Per equità:
14.93% (166.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 899
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 60K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.90 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +258.72 USD
Massima perdita consecutiva: -234.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Non ci sono recensioni
2025.05.09 02:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 18:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 01:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 01:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 22:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.26 13:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 01:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.23 23:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.22 23:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.27 15:42
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.02% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 14:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.27 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.03.27 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.