- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 123
Profit Trade:
793 (70.61%)
Loss Trade:
330 (29.39%)
Best Trade:
69.90 USD
Worst Trade:
-37.18 USD
Profitto lordo:
5 842.00 USD (465 592 pips)
Perdita lorda:
-4 943.24 USD (405 568 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (258.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
258.95 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
19.19%
Massimo carico di deposito:
23.79%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.06
Long Trade:
826 (73.55%)
Short Trade:
297 (26.45%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
0.80 USD
Profitto medio:
7.37 USD
Perdita media:
-14.98 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-234.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-234.84 USD (21)
Crescita mensile:
3.63%
Previsione annuale:
43.99%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
436.46 USD (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.70% (436.46 USD)
Per equità:
14.93% (166.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|899
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|60K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.90 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +258.72 USD
Massima perdita consecutiva: -234.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
180%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
83
99%
1 123
70%
19%
1.18
0.80
USD
USD
39%
1:500