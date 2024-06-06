SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CalibreFX DayTrading
Satria Adji Prakoso

CalibreFX DayTrading

Satria Adji Prakoso
Confiabilidade
96 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 367%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 615
Negociações com lucro:
1 136 (70.34%)
Negociações com perda:
479 (29.66%)
Melhor negociação:
91.50 USD
Pior negociação:
-41.14 USD
Lucro bruto:
9 976.12 USD (735 127 pips)
Perda bruta:
-8 142.27 USD (624 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (258.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
355.53 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
20.19%
Depósito máximo carregado:
23.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.20
Negociações longas:
1 283 (79.44%)
Negociações curtas:
332 (20.56%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
8.78 USD
Perda média:
-17.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-234.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-234.84 USD (21)
Crescimento mensal:
18.10%
Previsão anual:
219.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
436.46 USD (38.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.70% (436.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.93% (166.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1615
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 110K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +91.50 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +258.72 USD
Máxima perda consecutiva: -234.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Telegram -> @Mr_PINGG
Sem comentários
