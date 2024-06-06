- Crescimento
Negociações:
1 615
Negociações com lucro:
1 136 (70.34%)
Negociações com perda:
479 (29.66%)
Melhor negociação:
91.50 USD
Pior negociação:
-41.14 USD
Lucro bruto:
9 976.12 USD (735 127 pips)
Perda bruta:
-8 142.27 USD (624 748 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (258.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
355.53 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
20.19%
Depósito máximo carregado:
23.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
4.20
Negociações longas:
1 283 (79.44%)
Negociações curtas:
332 (20.56%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
1.14 USD
Lucro médio:
8.78 USD
Perda média:
-17.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-234.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-234.84 USD (21)
Crescimento mensal:
18.10%
Previsão anual:
219.63%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
436.46 USD (38.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.70% (436.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.93% (166.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1615
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|110K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +91.50 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +258.72 USD
Máxima perda consecutiva: -234.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Telegram -> @Mr_PINGG
Sem comentários
