SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PrimeUSA
David Madeira Lacerda Barreira

PrimeUSA

David Madeira Lacerda Barreira
0 inceleme
70 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -17%
CFI2-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
485
Kârla kapanan işlemler:
459 (94.63%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (5.36%)
En iyi işlem:
140.06 USD
En kötü işlem:
-821.89 USD
Brüt kâr:
4 577.11 USD (900 048 pips)
Brüt zarar:
-5 028.03 USD (832 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
227 (1 723.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 723.76 USD (227)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
87.82%
Maks. mevduat yükü:
24.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
466 (96.08%)
Satış işlemleri:
19 (3.92%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.93 USD
Ortalama kâr:
9.97 USD
Ortalama zarar:
-193.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 565.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 565.03 USD (4)
Aylık büyüme:
-14.03%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
665.40 USD
Maksimum:
3 240.23 USD (41.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.75% (3 240.73 USD)
Varlığa göre:
97.23% (5 711.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500_SPOT 485
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500_SPOT -451
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500_SPOT 67K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.06 USD
En kötü işlem: -822 USD
Maksimum ardışık kazanç: 227
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 723.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 565.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CFI2-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello, thanks for your interest. My name is David Barreira, I have been a trader for over 10 years specializing in S&P 500. In my career I have taught online and in-person trading and investment courses and worked as a MAM and PAMM account manager. The account through which this signal is being transmitted is personal capital and operated exclusively by me every day in the Day Trade and Swing Trade modes. Only one asset (S&P 500) without the use of robots and with strict risk management. This is a strategy that aims for longevity and solid gains on an annual average. As we are part of the variable income scenario, past returns do not guarantee future results, the objective is to seek 3% per month on average and there may be negative months. The calculation is 1 contract for USD 10k. If your broker allows you to operate 0.1 contract, the minimum value becomes USD 1k, for example. When starting, make sure to adjust the copying ratio according to your risk management and also to adjust the parameters so as not to copy existing trades in the account.


İnceleme yok
