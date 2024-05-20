SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PrimeUSA
David Madeira Lacerda Barreira

PrimeUSA

David Madeira Lacerda Barreira
0 comentários
83 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -47%
CFI2-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
514
Negociações com lucro:
486 (94.55%)
Negociações com perda:
28 (5.45%)
Melhor negociação:
336.87 USD
Pior negociação:
-824.94 USD
Lucro bruto:
5 274.82 USD (1 039 933 pips)
Perda bruta:
-6 659.25 USD (1 159 174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
227 (1 723.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 723.76 USD (227)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
89.82%
Depósito máximo carregado:
24.51%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
493 (95.91%)
Negociações curtas:
21 (4.09%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-2.69 USD
Lucro médio:
10.85 USD
Perda média:
-237.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 565.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 565.03 USD (4)
Crescimento mensal:
36.10%
Previsão anual:
437.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 853.45 USD
Máximo:
4 428.28 USD (56.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.87% (4 428.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.23% (5 711.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US500_SPOT 514
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US500_SPOT -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US500_SPOT -119K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +336.87 USD
Pior negociação: -825 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 227
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 723.76 USD
Máxima perda consecutiva: -1 565.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CFI2-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Olá, obrigado pelo interesse. Me chamo David Barreira, sou operador há mais de 10 anos com especialização em S&P 500. Na minha carreira ministrei cursos online e presenciais de trading e investimentos e atuo como gestor de contas MAM e PAMM. A conta através da qual está sendo transmitido este sinal é de capital pessoal e operada exclusivamente por mim todos os dias nas modalidades Day Trade e Swing Trade. Somente um ativo (S&P 500) sem utilização de robôs e com gerenciamento de risco rigoroso. Esta é uma estratégia que visa longevidade e ganhos sólidos em uma média anual. Como estamos inseridos no cenário de renda variável rentabilidades passadas não garantem resultados futuros, o objetivo é buscar 3% ao mês em média e poderão haver meses negativos. O cálculo é 1 contrato para USD 10k. Se a sua corretora te possibilita operar 0,1 contrato o valor mínimo passa a ser USD 1k, por exemplo. Ao iniciar, certifique-se de ajustar a proporção de cópia de acordo com sua gestão de risco e também de ajustar os parâmetros para não copiar as negociações já existentes na conta.


Sem comentários
2025.12.15 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 01:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 16:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 18:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 18:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 19:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 16:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 13:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 13:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.06.03 17:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 12:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 5 times within the range 1:100 - 1:500
2025.04.02 18:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.28 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar