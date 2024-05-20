Olá, obrigado pelo interesse. Me chamo David Barreira, sou operador há mais de 10 anos com especialização em S&P 500. Na minha carreira ministrei cursos online e presenciais de trading e investimentos e atuo como gestor de contas MAM e PAMM. A conta através da qual está sendo transmitido este sinal é de capital pessoal e operada exclusivamente por mim todos os dias nas modalidades Day Trade e Swing Trade. Somente um ativo (S&P 500) sem utilização de robôs e com gerenciamento de risco rigoroso. Esta é uma estratégia que visa longevidade e ganhos sólidos em uma média anual. Como estamos inseridos no cenário de renda variável rentabilidades passadas não garantem resultados futuros, o objetivo é buscar 3% ao mês em média e poderão haver meses negativos. O cálculo é 1 contrato para USD 10k. Se a sua corretora te possibilita operar 0,1 contrato o valor mínimo passa a ser USD 1k, por exemplo. Ao iniciar, certifique-se de ajustar a proporção de cópia de acordo com sua gestão de risco e também de ajustar os parâmetros para não copiar as negociações já existentes na conta.



