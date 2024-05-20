- Crescimento
Negociações:
514
Negociações com lucro:
486 (94.55%)
Negociações com perda:
28 (5.45%)
Melhor negociação:
336.87 USD
Pior negociação:
-824.94 USD
Lucro bruto:
5 274.82 USD (1 039 933 pips)
Perda bruta:
-6 659.25 USD (1 159 174 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
227 (1 723.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 723.76 USD (227)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
89.82%
Depósito máximo carregado:
24.51%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
493 (95.91%)
Negociações curtas:
21 (4.09%)
Fator de lucro:
0.79
Valor esperado:
-2.69 USD
Lucro médio:
10.85 USD
Perda média:
-237.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 565.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 565.03 USD (4)
Crescimento mensal:
36.10%
Previsão anual:
437.97%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 853.45 USD
Máximo:
4 428.28 USD (56.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.87% (4 428.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.23% (5 711.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500_SPOT
|514
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500_SPOT
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500_SPOT
|-119K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +336.87 USD
Pior negociação: -825 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 227
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 723.76 USD
Máxima perda consecutiva: -1 565.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CFI2-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Olá, obrigado pelo interesse. Me chamo David Barreira, sou operador há mais de 10 anos com especialização em S&P 500. Na minha carreira ministrei cursos online e presenciais de trading e investimentos e atuo como gestor de contas MAM e PAMM. A conta através da qual está sendo transmitido este sinal é de capital pessoal e operada exclusivamente por mim todos os dias nas modalidades Day Trade e Swing Trade. Somente um ativo (S&P 500) sem utilização de robôs e com gerenciamento de risco rigoroso. Esta é uma estratégia que visa longevidade e ganhos sólidos em uma média anual. Como estamos inseridos no cenário de renda variável rentabilidades passadas não garantem resultados futuros, o objetivo é buscar 3% ao mês em média e poderão haver meses negativos. O cálculo é 1 contrato para USD 10k. Se a sua corretora te possibilita operar 0,1 contrato o valor mínimo passa a ser USD 1k, por exemplo. Ao iniciar, certifique-se de ajustar a proporção de cópia de acordo com sua gestão de risco e também de ajustar os parâmetros para não copiar as negociações já existentes na conta.
Sem comentários