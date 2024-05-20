- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
485
Bénéfice trades:
459 (94.63%)
Perte trades:
26 (5.36%)
Meilleure transaction:
140.06 USD
Pire transaction:
-821.89 USD
Bénéfice brut:
4 577.11 USD (900 048 pips)
Perte brute:
-5 028.03 USD (832 932 pips)
Gains consécutifs maximales:
227 (1 723.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 723.76 USD (227)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
87.82%
Charge de dépôt maximale:
24.51%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
466 (96.08%)
Courts trades:
19 (3.92%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.93 USD
Bénéfice moyen:
9.97 USD
Perte moyenne:
-193.39 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 565.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 565.03 USD (4)
Croissance mensuelle:
-13.83%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
665.40 USD
Maximal:
3 240.23 USD (41.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.75% (3 240.73 USD)
Par fonds propres:
97.23% (5 711.71 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US500_SPOT
|485
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US500_SPOT
|-451
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US500_SPOT
|67K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +140.06 USD
Pire transaction: -822 USD
Gains consécutifs maximales: 227
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 723.76 USD
Perte consécutive maximale: -1 565.03 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CFI2-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Hello, thanks for your interest. My name is David Barreira, I have been a trader for over 10 years specializing in S&P 500. In my career I have taught online and in-person trading and investment courses and worked as a MAM and PAMM account manager. The account through which this signal is being transmitted is personal capital and operated exclusively by me every day in the Day Trade and Swing Trade modes. Only one asset (S&P 500) without the use of robots and with strict risk management. This is a strategy that aims for longevity and solid gains on an annual average. As we are part of the variable income scenario, past returns do not guarantee future results, the objective is to seek 3% per month on average and there may be negative months. The calculation is 1 contract for USD 10k. If your broker allows you to operate 0.1 contract, the minimum value becomes USD 1k, for example. When starting, make sure to adjust the copying ratio according to your risk management and also to adjust the parameters so as not to copy existing trades in the account.
Aucun avis