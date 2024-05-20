- Прирост
Всего трейдов:
514
Прибыльных трейдов:
486 (94.55%)
Убыточных трейдов:
28 (5.45%)
Лучший трейд:
336.87 USD
Худший трейд:
-824.94 USD
Общая прибыль:
5 274.82 USD (1 039 933 pips)
Общий убыток:
-6 659.25 USD (1 159 174 pips)
Макс. серия выигрышей:
227 (1 723.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 723.76 USD (227)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
89.82%
Макс. загрузка депозита:
24.51%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
493 (95.91%)
Коротких трейдов:
21 (4.09%)
Профит фактор:
0.79
Мат. ожидание:
-2.69 USD
Средняя прибыль:
10.85 USD
Средний убыток:
-237.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 565.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 565.03 USD (4)
Прирост в месяц:
-17.32%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 853.45 USD
Максимальная:
4 428.28 USD (56.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.87% (4 428.80 USD)
По эквити:
97.23% (5 711.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500_SPOT
|514
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500_SPOT
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500_SPOT
|-119K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +336.87 USD
Худший трейд: -825 USD
Макс. серия выигрышей: 227
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 723.76 USD
Макс. убыток в серии: -1 565.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CFI2-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Hello, thanks for your interest. My name is David Barreira, I have been a trader for over 10 years specializing in S&P 500. In my career I have taught online and in-person trading and investment courses and worked as a MAM and PAMM account manager. The account through which this signal is being transmitted is personal capital and operated exclusively by me every day in the Day Trade and Swing Trade modes. Only one asset (S&P 500) without the use of robots and with strict risk management. This is a strategy that aims for longevity and solid gains on an annual average. As we are part of the variable income scenario, past returns do not guarantee future results, the objective is to seek 3% per month on average and there may be negative months. The calculation is 1 contract for USD 10k. If your broker allows you to operate 0.1 contract, the minimum value becomes USD 1k, for example. When starting, make sure to adjust the copying ratio according to your risk management and also to adjust the parameters so as not to copy existing trades in the account.
