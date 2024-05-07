- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 577
Kârla kapanan işlemler:
1 166 (73.93%)
Zararla kapanan işlemler:
411 (26.06%)
En iyi işlem:
22 710.00 USD
En kötü işlem:
-45 552.00 USD
Brüt kâr:
2 350 328.00 USD (1 174 612 pips)
Brüt zarar:
-1 626 370.00 USD (812 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (104 040.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145 586.00 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
89.31%
Maks. mevduat yükü:
32.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
1 281 (81.23%)
Satış işlemleri:
296 (18.77%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
459.07 USD
Ortalama kâr:
2 015.72 USD
Ortalama zarar:
-3 957.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-62 542.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111 900.00 USD (7)
Aylık büyüme:
5.65%
Yıllık tahmin:
68.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 864.00 USD
Maksimum:
298 806.00 USD (22.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.90% (298 532.00 USD)
Varlığa göre:
50.92% (270 228.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1577
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|724K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|362K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22 710.00 USD
En kötü işlem: -45 552 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +104 040.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -62 542.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 70 USD
351%
0
0
USD
USD
703K
USD
USD
72
100%
1 577
73%
89%
1.44
459.07
USD
USD
51%
1:200