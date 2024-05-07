SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CT Trader Nusantara 08
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 70 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 351%
SalmaMarkets-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 577
Kârla kapanan işlemler:
1 166 (73.93%)
Zararla kapanan işlemler:
411 (26.06%)
En iyi işlem:
22 710.00 USD
En kötü işlem:
-45 552.00 USD
Brüt kâr:
2 350 328.00 USD (1 174 612 pips)
Brüt zarar:
-1 626 370.00 USD (812 800 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
78 (104 040.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145 586.00 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
89.31%
Maks. mevduat yükü:
32.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
1 281 (81.23%)
Satış işlemleri:
296 (18.77%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
459.07 USD
Ortalama kâr:
2 015.72 USD
Ortalama zarar:
-3 957.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-62 542.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111 900.00 USD (7)
Aylık büyüme:
5.65%
Yıllık tahmin:
68.54%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 864.00 USD
Maksimum:
298 806.00 USD (22.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.90% (298 532.00 USD)
Varlığa göre:
50.92% (270 228.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1577
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 724K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 362K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22 710.00 USD
En kötü işlem: -45 552 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +104 040.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -62 542.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 01:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CT Trader Nusantara 08
Ayda 70 USD
351%
0
0
USD
703K
USD
72
100%
1 577
73%
89%
1.44
459.07
USD
51%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.