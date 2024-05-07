- 成長
トレード:
1 803
利益トレード:
1 347 (74.70%)
損失トレード:
456 (25.29%)
ベストトレード:
22 710.00 USD
最悪のトレード:
-62 854.00 USD
総利益:
2 881 860.00 USD (1 436 053 pips)
総損失:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
最大連続の勝ち:
78 (104 040.00 USD)
最大連続利益:
152 322.00 USD (31)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
79.36%
最大入金額:
32.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
1 503 (83.36%)
短いトレード:
300 (16.64%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
503.06 USD
平均利益:
2 139.47 USD
平均損失:
-4 330.81 USD
最大連続の負け:
10 (-62 542.00 USD)
最大連続損失:
-111 900.00 USD (7)
月間成長:
27.49%
年間予想:
333.58%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 864.00 USD
最大の:
298 806.00 USD (22.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.90% (298 532.00 USD)
エクイティによる:
50.92% (270 228.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1803
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|907K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|449K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22 710.00 USD
最悪のトレード: -62 854 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +104 040.00 USD
最大連続損失: -62 542.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
