- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 800
盈利交易:
1 344 (74.66%)
亏损交易:
456 (25.33%)
最好交易:
22 710.00 USD
最差交易:
-62 854.00 USD
毛利:
2 873 266.00 USD (1 431 758 pips)
毛利亏损:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
最大连续赢利:
78 (104 040.00 USD)
最大连续盈利:
152 322.00 USD (31)
夏普比率:
0.13
交易活动:
79.36%
最大入金加载:
32.88%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.01
长期交易:
1 500 (83.33%)
短期交易:
300 (16.67%)
利润因子:
1.45
预期回报:
499.12 USD
平均利润:
2 137.85 USD
平均损失:
-4 330.81 USD
最大连续失误:
10 (-62 542.00 USD)
最大连续亏损:
-111 900.00 USD (7)
每月增长:
26.56%
年度预测:
322.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 864.00 USD
最大值:
298 806.00 USD (22.33%)
相对跌幅:
结余:
32.90% (298 532.00 USD)
净值:
50.92% (270 228.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1800
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|898K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|445K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22 710.00 USD
最差交易: -62 854 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +104 040.00 USD
最大连续亏损: -62 542.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
462%
0
0
USD
USD
877K
USD
USD
85
100%
1 800
74%
79%
1.45
499.12
USD
USD
51%
1:200