Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
可靠性
85
0 / 0 USD
每月复制 70 USD per 
增长自 2024 462%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 800
盈利交易:
1 344 (74.66%)
亏损交易:
456 (25.33%)
最好交易:
22 710.00 USD
最差交易:
-62 854.00 USD
毛利:
2 873 266.00 USD (1 431 758 pips)
毛利亏损:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
最大连续赢利:
78 (104 040.00 USD)
最大连续盈利:
152 322.00 USD (31)
夏普比率:
0.13
交易活动:
79.36%
最大入金加载:
32.88%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.01
长期交易:
1 500 (83.33%)
短期交易:
300 (16.67%)
利润因子:
1.45
预期回报:
499.12 USD
平均利润:
2 137.85 USD
平均损失:
-4 330.81 USD
最大连续失误:
10 (-62 542.00 USD)
最大连续亏损:
-111 900.00 USD (7)
每月增长:
26.56%
年度预测:
322.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3 864.00 USD
最大值:
298 806.00 USD (22.33%)
相对跌幅:
结余:
32.90% (298 532.00 USD)
净值:
50.92% (270 228.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1800
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 898K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 445K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22 710.00 USD
最差交易: -62 854 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +104 040.00 USD
最大连续亏损: -62 542.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 更多...
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载