Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 70 USD al mese
crescita dal 2024 351%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 577
Profit Trade:
1 166 (73.93%)
Loss Trade:
411 (26.06%)
Best Trade:
22 710.00 USD
Worst Trade:
-45 552.00 USD
Profitto lordo:
2 350 328.00 USD (1 174 612 pips)
Perdita lorda:
-1 626 370.00 USD (812 800 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (104 040.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145 586.00 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
89.31%
Massimo carico di deposito:
32.88%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
1 281 (81.23%)
Short Trade:
296 (18.77%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
459.07 USD
Profitto medio:
2 015.72 USD
Perdita media:
-3 957.10 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-62 542.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111 900.00 USD (7)
Crescita mensile:
6.42%
Previsione annuale:
77.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 864.00 USD
Massimale:
298 806.00 USD (22.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.90% (298 532.00 USD)
Per equità:
50.92% (270 228.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1577
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 724K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 362K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22 710.00 USD
Worst Trade: -45 552 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +104 040.00 USD
Massima perdita consecutiva: -62 542.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.