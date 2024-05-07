- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 577
Profit Trade:
1 166 (73.93%)
Loss Trade:
411 (26.06%)
Best Trade:
22 710.00 USD
Worst Trade:
-45 552.00 USD
Profitto lordo:
2 350 328.00 USD (1 174 612 pips)
Perdita lorda:
-1 626 370.00 USD (812 800 pips)
Vincite massime consecutive:
78 (104 040.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145 586.00 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
89.31%
Massimo carico di deposito:
32.88%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
1 281 (81.23%)
Short Trade:
296 (18.77%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
459.07 USD
Profitto medio:
2 015.72 USD
Perdita media:
-3 957.10 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-62 542.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111 900.00 USD (7)
Crescita mensile:
6.42%
Previsione annuale:
77.86%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 864.00 USD
Massimale:
298 806.00 USD (22.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.90% (298 532.00 USD)
Per equità:
50.92% (270 228.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1577
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|724K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|362K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22 710.00 USD
Worst Trade: -45 552 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +104 040.00 USD
Massima perdita consecutiva: -62 542.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
