Всего трейдов:
1 800
Прибыльных трейдов:
1 344 (74.66%)
Убыточных трейдов:
456 (25.33%)
Лучший трейд:
22 710.00 USD
Худший трейд:
-62 854.00 USD
Общая прибыль:
2 873 266.00 USD (1 431 758 pips)
Общий убыток:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (104 040.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
152 322.00 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
80.39%
Макс. загрузка депозита:
32.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.01
Длинных трейдов:
1 500 (83.33%)
Коротких трейдов:
300 (16.67%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
499.12 USD
Средняя прибыль:
2 137.85 USD
Средний убыток:
-4 330.81 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-62 542.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-111 900.00 USD (7)
Прирост в месяц:
26.56%
Годовой прогноз:
322.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 864.00 USD
Максимальная:
298 806.00 USD (22.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.90% (298 532.00 USD)
По эквити:
50.92% (270 228.00 USD)
Лучший трейд: +22 710.00 USD
Худший трейд: -62 854 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +104 040.00 USD
Макс. убыток в серии: -62 542.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
