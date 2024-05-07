СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CT Trader Nusantara 08
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
0 отзывов
Надежность
85 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2024 462%
SalmaMarkets-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 800
Прибыльных трейдов:
1 344 (74.66%)
Убыточных трейдов:
456 (25.33%)
Лучший трейд:
22 710.00 USD
Худший трейд:
-62 854.00 USD
Общая прибыль:
2 873 266.00 USD (1 431 758 pips)
Общий убыток:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Макс. серия выигрышей:
78 (104 040.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
152 322.00 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
80.39%
Макс. загрузка депозита:
32.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.01
Длинных трейдов:
1 500 (83.33%)
Коротких трейдов:
300 (16.67%)
Профит фактор:
1.45
Мат. ожидание:
499.12 USD
Средняя прибыль:
2 137.85 USD
Средний убыток:
-4 330.81 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-62 542.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-111 900.00 USD (7)
Прирост в месяц:
26.56%
Годовой прогноз:
322.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 864.00 USD
Максимальная:
298 806.00 USD (22.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.90% (298 532.00 USD)
По эквити:
50.92% (270 228.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1800
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 898K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 445K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22 710.00 USD
Худший трейд: -62 854 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +104 040.00 USD
Макс. убыток в серии: -62 542.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CT Trader Nusantara 08
70 USD в месяц
462%
0
0
USD
877K
USD
85
100%
1 800
74%
80%
1.45
499.12
USD
51%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.