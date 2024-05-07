SeñalesSecciones
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
Fiabilidad
85 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 70 USD al mes
incremento desde 2024 468%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 803
Transacciones Rentables:
1 347 (74.70%)
Transacciones Irrentables:
456 (25.29%)
Mejor transacción:
22 710.00 USD
Peor transacción:
-62 854.00 USD
Beneficio Bruto:
2 881 860.00 USD (1 436 053 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (104 040.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
152 322.00 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
79.36%
Carga máxima del depósito:
32.88%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.04
Transacciones Largas:
1 503 (83.36%)
Transacciones Cortas:
300 (16.64%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
503.06 USD
Beneficio medio:
2 139.47 USD
Pérdidas medias:
-4 330.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-62 542.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111 900.00 USD (7)
Crecimiento al mes:
27.80%
Pronóstico anual:
337.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 864.00 USD
Máxima:
298 806.00 USD (22.33%)
Reducción relativa:
De balance:
32.90% (298 532.00 USD)
De fondos:
50.92% (270 228.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1803
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 907K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 449K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22 710.00 USD
Peor transacción: -62 854 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +104 040.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62 542.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
