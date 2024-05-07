- Incremento
Total de Trades:
1 803
Transacciones Rentables:
1 347 (74.70%)
Transacciones Irrentables:
456 (25.29%)
Mejor transacción:
22 710.00 USD
Peor transacción:
-62 854.00 USD
Beneficio Bruto:
2 881 860.00 USD (1 436 053 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
78 (104 040.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
152 322.00 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
79.36%
Carga máxima del depósito:
32.88%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.04
Transacciones Largas:
1 503 (83.36%)
Transacciones Cortas:
300 (16.64%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
503.06 USD
Beneficio medio:
2 139.47 USD
Pérdidas medias:
-4 330.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-62 542.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111 900.00 USD (7)
Crecimiento al mes:
27.80%
Pronóstico anual:
337.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 864.00 USD
Máxima:
298 806.00 USD (22.33%)
Reducción relativa:
De balance:
32.90% (298 532.00 USD)
De fondos:
50.92% (270 228.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1803
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|907K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|449K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
