- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 803
Negociações com lucro:
1 347 (74.70%)
Negociações com perda:
456 (25.29%)
Melhor negociação:
22 710.00 USD
Pior negociação:
-62 854.00 USD
Lucro bruto:
2 881 860.00 USD (1 436 053 pips)
Perda bruta:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (104 040.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152 322.00 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
79.36%
Depósito máximo carregado:
32.88%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
1 503 (83.36%)
Negociações curtas:
300 (16.64%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
503.06 USD
Lucro médio:
2 139.47 USD
Perda média:
-4 330.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-62 542.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111 900.00 USD (7)
Crescimento mensal:
27.49%
Previsão anual:
333.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 864.00 USD
Máximo:
298 806.00 USD (22.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.90% (298 532.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.92% (270 228.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1803
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|907K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|449K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22 710.00 USD
Pior negociação: -62 854 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +104 040.00 USD
Máxima perda consecutiva: -62 542.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
70 USD por mês
468%
0
0
USD
USD
886K
USD
USD
85
100%
1 803
74%
79%
1.45
503.06
USD
USD
51%
1:200