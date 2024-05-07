SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CT Trader Nusantara 08
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
0 comentários
Confiabilidade
85 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 70 USD por mês
crescimento desde 2024 468%
SalmaMarkets-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 803
Negociações com lucro:
1 347 (74.70%)
Negociações com perda:
456 (25.29%)
Melhor negociação:
22 710.00 USD
Pior negociação:
-62 854.00 USD
Lucro bruto:
2 881 860.00 USD (1 436 053 pips)
Perda bruta:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
78 (104 040.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152 322.00 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
79.36%
Depósito máximo carregado:
32.88%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
1 503 (83.36%)
Negociações curtas:
300 (16.64%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
503.06 USD
Lucro médio:
2 139.47 USD
Perda média:
-4 330.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-62 542.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111 900.00 USD (7)
Crescimento mensal:
27.49%
Previsão anual:
333.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 864.00 USD
Máximo:
298 806.00 USD (22.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.90% (298 532.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.92% (270 228.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1803
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 907K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 449K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22 710.00 USD
Pior negociação: -62 854 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +104 040.00 USD
Máxima perda consecutiva: -62 542.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.09 08:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.08 13:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.18 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CT Trader Nusantara 08
70 USD por mês
468%
0
0
USD
886K
USD
85
100%
1 803
74%
79%
1.45
503.06
USD
51%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.