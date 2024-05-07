SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CT Trader Nusantara 08
Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
85 Wochen
0 / 0 USD
Für 70 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 468%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 803
Gewinntrades:
1 347 (74.70%)
Verlusttrades:
456 (25.29%)
Bester Trade:
22 710.00 USD
Schlechtester Trade:
-62 854.00 USD
Bruttoprofit:
2 881 860.00 USD (1 436 053 pips)
Bruttoverlust:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (104 040.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152 322.00 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
79.36%
Max deposit load:
32.88%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.04
Long-Positionen:
1 503 (83.36%)
Short-Positionen:
300 (16.64%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
503.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 139.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4 330.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-62 542.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-111 900.00 USD (7)
Wachstum pro Monat :
27.49%
Jahresprognose:
333.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 864.00 USD
Maximaler:
298 806.00 USD (22.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.90% (298 532.00 USD)
Kapital:
50.92% (270 228.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1803
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 907K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 449K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22 710.00 USD
Schlechtester Trade: -62 854 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104 040.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62 542.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Keine Bewertungen
2025.12.09 08:50
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.