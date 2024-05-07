- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 803
Gewinntrades:
1 347 (74.70%)
Verlusttrades:
456 (25.29%)
Bester Trade:
22 710.00 USD
Schlechtester Trade:
-62 854.00 USD
Bruttoprofit:
2 881 860.00 USD (1 436 053 pips)
Bruttoverlust:
-1 974 850.00 USD (987 019 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
78 (104 040.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152 322.00 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
79.36%
Max deposit load:
32.88%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.04
Long-Positionen:
1 503 (83.36%)
Short-Positionen:
300 (16.64%)
Profit-Faktor:
1.46
Mathematische Gewinnerwartung:
503.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
2 139.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4 330.81 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-62 542.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-111 900.00 USD (7)
Wachstum pro Monat :
27.49%
Jahresprognose:
333.58%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 864.00 USD
Maximaler:
298 806.00 USD (22.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.90% (298 532.00 USD)
Kapital:
50.92% (270 228.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1803
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|907K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|449K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22 710.00 USD
Schlechtester Trade: -62 854 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +104 040.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62 542.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
Keine Bewertungen
