Muhammad Hanapi

CT Trader Nusantara 08

Muhammad Hanapi
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 70 USD par mois
croissance depuis 2024 352%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 573
Bénéfice trades:
1 165 (74.06%)
Perte trades:
408 (25.94%)
Meilleure transaction:
22 710.00 USD
Pire transaction:
-45 552.00 USD
Bénéfice brut:
2 348 558.00 USD (1 173 727 pips)
Perte brute:
-1 622 300.00 USD (810 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (104 040.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145 586.00 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
89.31%
Charge de dépôt maximale:
32.88%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.43
Longs trades:
1 279 (81.31%)
Courts trades:
294 (18.69%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
461.70 USD
Bénéfice moyen:
2 015.93 USD
Perte moyenne:
-3 976.23 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-62 542.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-111 900.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
7.86%
Prévision annuelle:
95.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 864.00 USD
Maximal:
298 806.00 USD (22.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.90% (298 532.00 USD)
Par fonds propres:
50.92% (270 228.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1573
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 726K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 363K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22 710.00 USD
Pire transaction: -45 552 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +104 040.00 USD
Perte consécutive maximale: -62 542.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Aucun avis
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.15 16:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.24 19:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 01:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
