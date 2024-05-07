- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 573
Bénéfice trades:
1 165 (74.06%)
Perte trades:
408 (25.94%)
Meilleure transaction:
22 710.00 USD
Pire transaction:
-45 552.00 USD
Bénéfice brut:
2 348 558.00 USD (1 173 727 pips)
Perte brute:
-1 622 300.00 USD (810 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
78 (104 040.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145 586.00 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
89.31%
Charge de dépôt maximale:
32.88%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.43
Longs trades:
1 279 (81.31%)
Courts trades:
294 (18.69%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
461.70 USD
Bénéfice moyen:
2 015.93 USD
Perte moyenne:
-3 976.23 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-62 542.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-111 900.00 USD (7)
Croissance mensuelle:
7.86%
Prévision annuelle:
95.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 864.00 USD
Maximal:
298 806.00 USD (22.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.90% (298 532.00 USD)
Par fonds propres:
50.92% (270 228.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1573
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|726K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|363K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +22 710.00 USD
Pire transaction: -45 552 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +104 040.00 USD
Perte consécutive maximale: -62 542.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
70 USD par mois
352%
0
0
USD
USD
705K
USD
USD
72
100%
1 573
74%
89%
1.44
461.70
USD
USD
51%
1:200