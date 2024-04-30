SinyallerBölümler
Shady Mohamed Ahmed Hassan

UAE TRADER 621

Shady Mohamed Ahmed Hassan
0 inceleme
Güvenilirlik
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 77%
Tradeview-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 355
Kârla kapanan işlemler:
991 (73.13%)
Zararla kapanan işlemler:
364 (26.86%)
En iyi işlem:
106.75 USD
En kötü işlem:
-95.38 USD
Brüt kâr:
3 174.39 USD (96 453 pips)
Brüt zarar:
-1 983.75 USD (62 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (84.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
121.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
8.18%
Maks. mevduat yükü:
91.28%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.60
Alış işlemleri:
515 (38.01%)
Satış işlemleri:
840 (61.99%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.88 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-5.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-173.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-173.97 USD (10)
Aylık büyüme:
2.79%
Yıllık tahmin:
33.86%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
258.88 USD (10.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.07% (258.88 USD)
Varlığa göre:
45.71% (931.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1100
EURUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 886
EURUSD 305
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
EURUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.75 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +84.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tradeview-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.



İnceleme yok
2025.09.23 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
