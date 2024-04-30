СигналыРазделы
UAE TRADER 621

Shady Mohamed Ahmed Hassan
0 отзывов
Надежность
86 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 89%
Tradeview-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 526
Прибыльных трейдов:
1 101 (72.14%)
Убыточных трейдов:
425 (27.85%)
Лучший трейд:
202.44 USD
Худший трейд:
-166.40 USD
Общая прибыль:
3 993.11 USD (109 324 pips)
Общий убыток:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (84.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
202.75 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
7.17%
Макс. загрузка депозита:
96.59%
Последний трейд:
33 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
4.61
Длинных трейдов:
590 (38.66%)
Коротких трейдов:
936 (61.34%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
0.87 USD
Средняя прибыль:
3.63 USD
Средний убыток:
-6.28 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-173.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-285.96 USD (3)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.25%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
287.11 USD (8.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.30% (287.11 USD)
По эквити:
45.71% (931.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1271
EURUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 305
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +202.44 USD
Худший трейд: -166 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +84.78 USD
Макс. убыток в серии: -173.97 USD

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.



Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
UAE TRADER 621
30 USD в месяц
89%
0
0
USD
2K
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
46%
1:500
