- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 526
Negociações com lucro:
1 101 (72.14%)
Negociações com perda:
425 (27.85%)
Melhor negociação:
202.44 USD
Pior negociação:
-166.40 USD
Lucro bruto:
3 993.11 USD (109 324 pips)
Perda bruta:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (84.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
202.75 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
7.17%
Depósito máximo carregado:
96.59%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
4.61
Negociações longas:
590 (38.66%)
Negociações curtas:
936 (61.34%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
3.63 USD
Perda média:
-6.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-173.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-285.96 USD (3)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.25%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
287.11 USD (8.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.30% (287.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
45.71% (931.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1271
|EURUSD
|255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|305
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +202.44 USD
Pior negociação: -166 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +84.78 USD
Máxima perda consecutiva: -173.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tradeview-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
89%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
USD
46%
1:500