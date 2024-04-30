SignauxSections
Shady Mohamed Ahmed Hassan

UAE TRADER 621

Shady Mohamed Ahmed Hassan
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 77%
Tradeview-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 355
Bénéfice trades:
991 (73.13%)
Perte trades:
364 (26.86%)
Meilleure transaction:
106.75 USD
Pire transaction:
-95.38 USD
Bénéfice brut:
3 174.39 USD (96 453 pips)
Perte brute:
-1 983.75 USD (62 287 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (84.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
121.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
8.18%
Charge de dépôt maximale:
91.28%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.60
Longs trades:
515 (38.01%)
Courts trades:
840 (61.99%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
0.88 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-5.45 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-173.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-173.97 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.79%
Prévision annuelle:
33.86%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
258.88 USD (10.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.07% (258.88 USD)
Par fonds propres:
45.71% (931.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1100
EURUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 886
EURUSD 305
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
EURUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +106.75 USD
Pire transaction: -95 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +84.78 USD
Perte consécutive maximale: -173.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tradeview-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.



Aucun avis
2025.09.23 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
