SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / UAE TRADER 621
Shady Mohamed Ahmed Hassan

UAE TRADER 621

Shady Mohamed Ahmed Hassan
0 recensioni
Affidabilità
74 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 77%
Tradeview-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 355
Profit Trade:
991 (73.13%)
Loss Trade:
364 (26.86%)
Best Trade:
106.75 USD
Worst Trade:
-95.38 USD
Profitto lordo:
3 174.39 USD (96 453 pips)
Perdita lorda:
-1 983.75 USD (62 287 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (84.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
121.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
8.18%
Massimo carico di deposito:
91.28%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
4.60
Long Trade:
515 (38.01%)
Short Trade:
840 (61.99%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.88 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-173.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-173.97 USD (10)
Crescita mensile:
2.79%
Previsione annuale:
33.86%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
258.88 USD (10.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.07% (258.88 USD)
Per equità:
45.71% (931.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1100
EURUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 886
EURUSD 305
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
EURUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.75 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +84.78 USD
Massima perdita consecutiva: -173.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tradeview-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.



Non ci sono recensioni
2025.09.23 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 16:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 01:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 19:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 13:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
2025.07.21 11:24
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
UAE TRADER 621
30USD al mese
77%
0
0
USD
2K
USD
74
93%
1 355
73%
8%
1.60
0.88
USD
46%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.