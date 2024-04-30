シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / UAE TRADER 621
Shady Mohamed Ahmed Hassan

UAE TRADER 621

Shady Mohamed Ahmed Hassan
レビュー0件
信頼性
86週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 89%
Tradeview-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 526
利益トレード:
1 101 (72.14%)
損失トレード:
425 (27.85%)
ベストトレード:
202.44 USD
最悪のトレード:
-166.40 USD
総利益:
3 993.11 USD (109 324 pips)
総損失:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
最大連続の勝ち:
27 (84.78 USD)
最大連続利益:
202.75 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
7.17%
最大入金額:
96.59%
最近のトレード:
33 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.61
長いトレード:
590 (38.66%)
短いトレード:
936 (61.34%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
3.63 USD
平均損失:
-6.28 USD
最大連続の負け:
10 (-173.97 USD)
最大連続損失:
-285.96 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.25%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
287.11 USD (8.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.30% (287.11 USD)
エクイティによる:
45.71% (931.41 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1271
EURUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 305
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +202.44 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +84.78 USD
最大連続損失: -173.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tradeview-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OQtima-Live
2.87 × 160
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.



レビューなし
2026.01.15 17:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.06 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
UAE TRADER 621
30 USD/月
89%
0
0
USD
2K
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
46%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください