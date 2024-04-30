- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 526
利益トレード:
1 101 (72.14%)
損失トレード:
425 (27.85%)
ベストトレード:
202.44 USD
最悪のトレード:
-166.40 USD
総利益:
3 993.11 USD (109 324 pips)
総損失:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
最大連続の勝ち:
27 (84.78 USD)
最大連続利益:
202.75 USD (2)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
7.17%
最大入金額:
96.59%
最近のトレード:
33 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
4.61
長いトレード:
590 (38.66%)
短いトレード:
936 (61.34%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
3.63 USD
平均損失:
-6.28 USD
最大連続の負け:
10 (-173.97 USD)
最大連続損失:
-285.96 USD (3)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.25%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
287.11 USD (8.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.30% (287.11 USD)
エクイティによる:
45.71% (931.41 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1271
|EURUSD
|255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|305
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +202.44 USD
最悪のトレード: -166 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +84.78 USD
最大連続損失: -173.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tradeview-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
89%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
USD
46%
1:500