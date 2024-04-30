SeñalesSecciones
Shady Mohamed Ahmed Hassan

UAE TRADER 621

Shady Mohamed Ahmed Hassan
0 comentarios
Fiabilidad
86 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 89%
Tradeview-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 526
Transacciones Rentables:
1 101 (72.14%)
Transacciones Irrentables:
425 (27.85%)
Mejor transacción:
202.44 USD
Peor transacción:
-166.40 USD
Beneficio Bruto:
3 993.11 USD (109 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (84.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
202.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
7.17%
Carga máxima del depósito:
96.59%
Último trade:
33 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
4.61
Transacciones Largas:
590 (38.66%)
Transacciones Cortas:
936 (61.34%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
3.63 USD
Pérdidas medias:
-6.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-173.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-285.96 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.25%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
287.11 USD (8.59%)
Reducción relativa:
De balance:
13.30% (287.11 USD)
De fondos:
45.71% (931.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1271
EURUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 305
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +202.44 USD
Peor transacción: -166 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +84.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OQtima-Live
2.87 × 160
Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.



No hay comentarios
2026.01.15 17:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.06 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
UAE TRADER 621
30 USD al mes
89%
0
0
USD
2K
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
46%
1:500
