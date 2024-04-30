- Incremento
Total de Trades:
1 526
Transacciones Rentables:
1 101 (72.14%)
Transacciones Irrentables:
425 (27.85%)
Mejor transacción:
202.44 USD
Peor transacción:
-166.40 USD
Beneficio Bruto:
3 993.11 USD (109 324 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (84.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
202.75 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
7.17%
Carga máxima del depósito:
96.59%
Último trade:
33 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
4.61
Transacciones Largas:
590 (38.66%)
Transacciones Cortas:
936 (61.34%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
3.63 USD
Pérdidas medias:
-6.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-173.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-285.96 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.25%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
287.11 USD (8.59%)
Reducción relativa:
De balance:
13.30% (287.11 USD)
De fondos:
45.71% (931.41 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1271
|EURUSD
|255
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|305
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|10K
Mejor transacción: +202.44 USD
Peor transacción: -166 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +84.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tradeview-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
OQtima-Live
|2.87 × 160
Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.
