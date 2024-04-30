信号部分
信号 / MetaTrader 5 / UAE TRADER 621
Shady Mohamed Ahmed Hassan

UAE TRADER 621

Shady Mohamed Ahmed Hassan
0条评论
可靠性
86
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 89%
Tradeview-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 526
盈利交易:
1 101 (72.14%)
亏损交易:
425 (27.85%)
最好交易:
202.44 USD
最差交易:
-166.40 USD
毛利:
3 993.11 USD (109 324 pips)
毛利亏损:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
最大连续赢利:
27 (84.78 USD)
最大连续盈利:
202.75 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
7.17%
最大入金加载:
96.59%
最近交易:
33 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.61
长期交易:
590 (38.66%)
短期交易:
936 (61.34%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
3.63 USD
平均损失:
-6.28 USD
最大连续失误:
10 (-173.97 USD)
最大连续亏损:
-285.96 USD (3)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.25%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
287.11 USD (8.59%)
相对跌幅:
结余:
13.30% (287.11 USD)
净值:
45.71% (931.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1271
EURUSD 255
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1K
EURUSD 305
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 26K
EURUSD 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +202.44 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +84.78 USD
最大连续亏损: -173.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tradeview-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OQtima-Live
2.87 × 160
查看详细统计，请 登录 或者 注册

Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.



没有评论
2026.01.15 17:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.06 12:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 07:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 13:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 18:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
UAE TRADER 621
每月30 USD
89%
0
0
USD
2K
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
46%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载