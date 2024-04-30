- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 526
盈利交易:
1 101 (72.14%)
亏损交易:
425 (27.85%)
最好交易:
202.44 USD
最差交易:
-166.40 USD
毛利:
3 993.11 USD (109 324 pips)
毛利亏损:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
最大连续赢利:
27 (84.78 USD)
最大连续盈利:
202.75 USD (2)
夏普比率:
0.08
交易活动:
7.17%
最大入金加载:
96.59%
最近交易:
33 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
4.61
长期交易:
590 (38.66%)
短期交易:
936 (61.34%)
利润因子:
1.50
预期回报:
0.87 USD
平均利润:
3.63 USD
平均损失:
-6.28 USD
最大连续失误:
10 (-173.97 USD)
最大连续亏损:
-285.96 USD (3)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.25%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
287.11 USD (8.59%)
相对跌幅:
结余:
13.30% (287.11 USD)
净值:
45.71% (931.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1271
|EURUSD
|255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|305
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +202.44 USD
最差交易: -166 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +84.78 USD
最大连续亏损: -173.97 USD
Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
89%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
USD
46%
1:500