- 자본
- 축소
트레이드:
1 526
이익 거래:
1 101 (72.14%)
손실 거래:
425 (27.85%)
최고의 거래:
202.44 USD
최악의 거래:
-166.40 USD
총 수익:
3 993.11 USD (109 324 pips)
총 손실:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
연속 최대 이익:
27 (84.78 USD)
연속 최대 이익:
202.75 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
7.17%
최대 입금량:
96.59%
최근 거래:
33 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.61
롱(주식매수):
590 (38.66%)
숏(주식차입매도):
936 (61.34%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
0.87 USD
평균 이익:
3.63 USD
평균 손실:
-6.28 USD
연속 최대 손실:
10 (-173.97 USD)
연속 최대 손실:
-285.96 USD (3)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.25%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
287.11 USD (8.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.30% (287.11 USD)
자본금별:
45.71% (931.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1271
|EURUSD
|255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|305
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +202.44 USD
최악의 거래: -166 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +84.78 USD
연속 최대 손실: -173.97 USD
Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
89%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
USD
46%
1:500