- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 526
Gewinntrades:
1 101 (72.14%)
Verlusttrades:
425 (27.85%)
Bester Trade:
202.44 USD
Schlechtester Trade:
-166.40 USD
Bruttoprofit:
3 993.11 USD (109 324 pips)
Bruttoverlust:
-2 668.39 USD (73 194 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (84.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
202.75 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
7.17%
Max deposit load:
96.59%
Letzter Trade:
33 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
4.61
Long-Positionen:
590 (38.66%)
Short-Positionen:
936 (61.34%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-173.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-285.96 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.25%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
287.11 USD (8.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.30% (287.11 USD)
Kapital:
45.71% (931.41 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1271
|EURUSD
|255
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|305
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|26K
|EURUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +202.44 USD
Schlechtester Trade: -166 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +84.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.97 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tradeview-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OQtima-Live
|2.87 × 160
Hello Investor, My trading strategy based on fundamentals and technical. I don't trade high risk events and news. Always try to go with flow means respect the trend .
مرحبًا أيها المستثمر ، استراتيجية التداول الخاصة بي مبنية على الأساسيات والتقنيات. أنا لا أتداول الأحداث والأخبار عالية المخاطر. حاول دائمًا السير مع التدفق يعني احترام الاتجاه.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
89%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
86
94%
1 526
72%
7%
1.49
0.87
USD
USD
46%
1:500