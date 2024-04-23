SinyallerBölümler
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
0 inceleme
Güvenilirlik
89 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 25%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 771
Kârla kapanan işlemler:
1 661 (59.94%)
Zararla kapanan işlemler:
1 110 (40.06%)
En iyi işlem:
3 803.54 USD
En kötü işlem:
-3 055.11 USD
Brüt kâr:
151 291.03 USD (427 188 pips)
Brüt zarar:
-153 620.47 USD (445 842 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (898.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 542.62 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
85.65%
Maks. mevduat yükü:
98.87%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
1 491 (53.81%)
Satış işlemleri:
1 280 (46.19%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.84 USD
Ortalama kâr:
91.08 USD
Ortalama zarar:
-138.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 115.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 715.17 USD (7)
Aylık büyüme:
3.18%
Yıllık tahmin:
39.76%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 932.82 USD
Maksimum:
25 329.90 USD (30.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.35% (25 329.90 USD)
Varlığa göre:
31.09% (8 605.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY-5 975
EURUSD-5 488
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY-5 8.3K
EURUSD-5 11K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 803.54 USD
En kötü işlem: -3 055 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +898.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 115.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
