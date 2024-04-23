SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Kuma Low Risk
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
100 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 44%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 901
Gewinntrades:
1 752 (60.39%)
Verlusttrades:
1 149 (39.61%)
Bester Trade:
3 803.54 USD
Schlechtester Trade:
-3 055.11 USD
Bruttoprofit:
151 615.39 USD (444 311 pips)
Bruttoverlust:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (898.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 542.62 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
78.75%
Max deposit load:
98.87%
Letzter Trade:
15 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.09
Long-Positionen:
1 551 (53.46%)
Short-Positionen:
1 350 (46.54%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
86.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-133.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 115.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 715.17 USD (7)
Wachstum pro Monat :
1.49%
Jahresprognose:
19.66%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 932.82 USD
Maximaler:
25 329.90 USD (30.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.35% (25 329.90 USD)
Kapital:
31.09% (8 605.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY-5 1045
EURUSD-5 548
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY-5 8.8K
EURUSD-5 13K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 803.54 USD
Schlechtester Trade: -3 055 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +898.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 115.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Kuma Low Risk
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
1
USD
100
99%
2 901
60%
79%
0.98
-0.77
USD
31%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.