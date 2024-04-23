SegnaliSezioni
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 771
Profit Trade:
1 661 (59.94%)
Loss Trade:
1 110 (40.06%)
Best Trade:
3 803.54 USD
Worst Trade:
-3 055.11 USD
Profitto lordo:
151 291.03 USD (427 188 pips)
Perdita lorda:
-153 620.47 USD (445 842 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (898.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 542.62 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
85.65%
Massimo carico di deposito:
98.87%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
1 491 (53.81%)
Short Trade:
1 280 (46.19%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.84 USD
Profitto medio:
91.08 USD
Perdita media:
-138.40 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 115.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 715.17 USD (7)
Crescita mensile:
3.18%
Previsione annuale:
39.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 932.82 USD
Massimale:
25 329.90 USD (30.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.35% (25 329.90 USD)
Per equità:
31.09% (8 605.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY-5 975
EURUSD-5 488
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY-5 8.3K
EURUSD-5 11K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 803.54 USD
Worst Trade: -3 055 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +898.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 115.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
