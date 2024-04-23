SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Kuma Low Risk
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
0 avis
Fiabilité
89 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 25%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 771
Bénéfice trades:
1 661 (59.94%)
Perte trades:
1 110 (40.06%)
Meilleure transaction:
3 803.54 USD
Pire transaction:
-3 055.11 USD
Bénéfice brut:
151 291.03 USD (427 188 pips)
Perte brute:
-153 620.47 USD (445 842 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (898.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 542.62 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
85.65%
Charge de dépôt maximale:
98.87%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
1 491 (53.81%)
Courts trades:
1 280 (46.19%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.84 USD
Bénéfice moyen:
91.08 USD
Perte moyenne:
-138.40 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 115.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 715.17 USD (7)
Croissance mensuelle:
3.18%
Prévision annuelle:
39.76%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 932.82 USD
Maximal:
25 329.90 USD (30.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.35% (25 329.90 USD)
Par fonds propres:
31.09% (8 605.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY-5 975
EURUSD-5 488
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY-5 8.3K
EURUSD-5 11K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 803.54 USD
Pire transaction: -3 055 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +898.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 115.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Kuma Low Risk
30 USD par mois
25%
0
0
USD
682
USD
89
99%
2 771
59%
86%
0.98
-0.84
USD
31%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.