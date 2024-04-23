SinaisSeções
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
0 comentários
Confiabilidade
100 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 44%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 901
Negociações com lucro:
1 752 (60.39%)
Negociações com perda:
1 149 (39.61%)
Melhor negociação:
3 803.54 USD
Pior negociação:
-3 055.11 USD
Lucro bruto:
151 615.39 USD (444 311 pips)
Perda bruta:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (898.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 542.62 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
78.75%
Depósito máximo carregado:
98.87%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
1 551 (53.46%)
Negociações curtas:
1 350 (46.54%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.77 USD
Lucro médio:
86.54 USD
Perda média:
-133.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 115.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 715.17 USD (7)
Crescimento mensal:
1.49%
Previsão anual:
19.66%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 932.82 USD
Máximo:
25 329.90 USD (30.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.35% (25 329.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.09% (8 605.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY-5 1045
EURUSD-5 548
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY-5 8.8K
EURUSD-5 13K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 803.54 USD
Pior negociação: -3 055 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +898.52 USD
Máxima perda consecutiva: -1 115.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Kuma Low Risk
30 USD por mês
44%
0
0
USD
1
USD
100
99%
2 901
60%
79%
0.98
-0.77
USD
31%
1:50
Copiar

