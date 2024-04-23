- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 901
Negociações com lucro:
1 752 (60.39%)
Negociações com perda:
1 149 (39.61%)
Melhor negociação:
3 803.54 USD
Pior negociação:
-3 055.11 USD
Lucro bruto:
151 615.39 USD (444 311 pips)
Perda bruta:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (898.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 542.62 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
78.75%
Depósito máximo carregado:
98.87%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.09
Negociações longas:
1 551 (53.46%)
Negociações curtas:
1 350 (46.54%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.77 USD
Lucro médio:
86.54 USD
Perda média:
-133.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 115.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7 715.17 USD (7)
Crescimento mensal:
1.49%
Previsão anual:
19.66%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 932.82 USD
Máximo:
25 329.90 USD (30.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.35% (25 329.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.09% (8 605.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|1045
|EURUSD-5
|548
|EURJPY-5
|441
|AUDCAD-5
|310
|GBPUSD-5
|142
|NZDCAD-5
|113
|AUDNZD-5
|78
|AUDSGD-5
|72
|USDCAD-5
|46
|GBPSGD-5
|40
|AUDUSD-5
|39
|CADJPY-5
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY-5
|1.2K
|EURUSD-5
|16K
|EURJPY-5
|-19K
|AUDCAD-5
|5.8K
|GBPUSD-5
|-5.4K
|NZDCAD-5
|-3.2K
|AUDNZD-5
|2.4K
|AUDSGD-5
|340
|USDCAD-5
|2.6K
|GBPSGD-5
|113
|AUDUSD-5
|-2.6K
|CADJPY-5
|67
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY-5
|8.8K
|EURUSD-5
|13K
|EURJPY-5
|-6K
|AUDCAD-5
|-3.1K
|GBPUSD-5
|-4.8K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDNZD-5
|-7K
|AUDSGD-5
|-7.8K
|USDCAD-5
|-1.6K
|GBPSGD-5
|-4
|AUDUSD-5
|-737
|CADJPY-5
|-2.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 803.54 USD
Pior negociação: -3 055 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +898.52 USD
Máxima perda consecutiva: -1 115.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
