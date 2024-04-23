- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 901
利益トレード:
1 752 (60.39%)
損失トレード:
1 149 (39.61%)
ベストトレード:
3 803.54 USD
最悪のトレード:
-3 055.11 USD
総利益:
151 615.39 USD (444 311 pips)
総損失:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
最大連続の勝ち:
18 (898.52 USD)
最大連続利益:
4 542.62 USD (3)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
78.75%
最大入金額:
98.87%
最近のトレード:
15 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
1 551 (53.46%)
短いトレード:
1 350 (46.54%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.77 USD
平均利益:
86.54 USD
平均損失:
-133.89 USD
最大連続の負け:
9 (-1 115.49 USD)
最大連続損失:
-7 715.17 USD (7)
月間成長:
1.49%
年間予想:
19.66%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 932.82 USD
最大の:
25 329.90 USD (30.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.35% (25 329.90 USD)
エクイティによる:
31.09% (8 605.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|1045
|EURUSD-5
|548
|EURJPY-5
|441
|AUDCAD-5
|310
|GBPUSD-5
|142
|NZDCAD-5
|113
|AUDNZD-5
|78
|AUDSGD-5
|72
|USDCAD-5
|46
|GBPSGD-5
|40
|AUDUSD-5
|39
|CADJPY-5
|27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY-5
|1.2K
|EURUSD-5
|16K
|EURJPY-5
|-19K
|AUDCAD-5
|5.8K
|GBPUSD-5
|-5.4K
|NZDCAD-5
|-3.2K
|AUDNZD-5
|2.4K
|AUDSGD-5
|340
|USDCAD-5
|2.6K
|GBPSGD-5
|113
|AUDUSD-5
|-2.6K
|CADJPY-5
|67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY-5
|8.8K
|EURUSD-5
|13K
|EURJPY-5
|-6K
|AUDCAD-5
|-3.1K
|GBPUSD-5
|-4.8K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDNZD-5
|-7K
|AUDSGD-5
|-7.8K
|USDCAD-5
|-1.6K
|GBPSGD-5
|-4
|AUDUSD-5
|-737
|CADJPY-5
|-2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 803.54 USD
最悪のトレード: -3 055 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +898.52 USD
最大連続損失: -1 115.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
