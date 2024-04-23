シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Kuma Low Risk
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
レビュー0件
信頼性
100週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 44%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 901
利益トレード:
1 752 (60.39%)
損失トレード:
1 149 (39.61%)
ベストトレード:
3 803.54 USD
最悪のトレード:
-3 055.11 USD
総利益:
151 615.39 USD (444 311 pips)
総損失:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
最大連続の勝ち:
18 (898.52 USD)
最大連続利益:
4 542.62 USD (3)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
78.75%
最大入金額:
98.87%
最近のトレード:
15 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.09
長いトレード:
1 551 (53.46%)
短いトレード:
1 350 (46.54%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.77 USD
平均利益:
86.54 USD
平均損失:
-133.89 USD
最大連続の負け:
9 (-1 115.49 USD)
最大連続損失:
-7 715.17 USD (7)
月間成長:
1.49%
年間予想:
19.66%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 932.82 USD
最大の:
25 329.90 USD (30.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.35% (25 329.90 USD)
エクイティによる:
31.09% (8 605.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY-5 1045
EURUSD-5 548
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY-5 8.8K
EURUSD-5 13K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 803.54 USD
最悪のトレード: -3 055 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +898.52 USD
最大連続損失: -1 115.49 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Kuma Low Risk
30 USD/月
44%
0
0
USD
1
USD
100
99%
2 901
60%
79%
0.98
-0.77
USD
31%
1:50
コピー

