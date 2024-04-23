СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kuma Low Risk
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
0 отзывов
Надежность
100 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 44%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 901
Прибыльных трейдов:
1 752 (60.39%)
Убыточных трейдов:
1 149 (39.61%)
Лучший трейд:
3 803.54 USD
Худший трейд:
-3 055.11 USD
Общая прибыль:
151 615.39 USD (444 311 pips)
Общий убыток:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (898.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 542.62 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
78.75%
Макс. загрузка депозита:
98.87%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
1 551 (53.46%)
Коротких трейдов:
1 350 (46.54%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
86.54 USD
Средний убыток:
-133.89 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 115.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 715.17 USD (7)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
19.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 932.82 USD
Максимальная:
25 329.90 USD (30.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.35% (25 329.90 USD)
По эквити:
31.09% (8 605.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY-5 1045
EURUSD-5 548
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY-5 8.8K
EURUSD-5 13K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 803.54 USD
Худший трейд: -3 055 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +898.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 115.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kuma Low Risk
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
1
USD
100
99%
2 901
60%
79%
0.98
-0.77
USD
31%
1:50
