- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 901
Прибыльных трейдов:
1 752 (60.39%)
Убыточных трейдов:
1 149 (39.61%)
Лучший трейд:
3 803.54 USD
Худший трейд:
-3 055.11 USD
Общая прибыль:
151 615.39 USD (444 311 pips)
Общий убыток:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (898.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 542.62 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
78.75%
Макс. загрузка депозита:
98.87%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
1 551 (53.46%)
Коротких трейдов:
1 350 (46.54%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.77 USD
Средняя прибыль:
86.54 USD
Средний убыток:
-133.89 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 115.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 715.17 USD (7)
Прирост в месяц:
1.49%
Годовой прогноз:
19.66%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 932.82 USD
Максимальная:
25 329.90 USD (30.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.35% (25 329.90 USD)
По эквити:
31.09% (8 605.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|1045
|EURUSD-5
|548
|EURJPY-5
|441
|AUDCAD-5
|310
|GBPUSD-5
|142
|NZDCAD-5
|113
|AUDNZD-5
|78
|AUDSGD-5
|72
|USDCAD-5
|46
|GBPSGD-5
|40
|AUDUSD-5
|39
|CADJPY-5
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY-5
|1.2K
|EURUSD-5
|16K
|EURJPY-5
|-19K
|AUDCAD-5
|5.8K
|GBPUSD-5
|-5.4K
|NZDCAD-5
|-3.2K
|AUDNZD-5
|2.4K
|AUDSGD-5
|340
|USDCAD-5
|2.6K
|GBPSGD-5
|113
|AUDUSD-5
|-2.6K
|CADJPY-5
|67
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY-5
|8.8K
|EURUSD-5
|13K
|EURJPY-5
|-6K
|AUDCAD-5
|-3.1K
|GBPUSD-5
|-4.8K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDNZD-5
|-7K
|AUDSGD-5
|-7.8K
|USDCAD-5
|-1.6K
|GBPSGD-5
|-4
|AUDUSD-5
|-737
|CADJPY-5
|-2.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 803.54 USD
Худший трейд: -3 055 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +898.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 115.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
100
99%
2 901
60%
79%
0.98
-0.77
USD
USD
31%
1:50