SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Kuma Low Risk
Tsuyoshi Arikuma

Kuma Low Risk

Tsuyoshi Arikuma
0 comentarios
Fiabilidad
100 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 44%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 901
Transacciones Rentables:
1 752 (60.39%)
Transacciones Irrentables:
1 149 (39.61%)
Mejor transacción:
3 803.54 USD
Peor transacción:
-3 055.11 USD
Beneficio Bruto:
151 615.39 USD (444 311 pips)
Pérdidas Brutas:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (898.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 542.62 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
78.75%
Carga máxima del depósito:
98.87%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.09
Transacciones Largas:
1 551 (53.46%)
Transacciones Cortas:
1 350 (46.54%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.77 USD
Beneficio medio:
86.54 USD
Pérdidas medias:
-133.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 115.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 715.17 USD (7)
Crecimiento al mes:
1.49%
Pronóstico anual:
19.66%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
14 932.82 USD
Máxima:
25 329.90 USD (30.36%)
Reducción relativa:
De balance:
28.35% (25 329.90 USD)
De fondos:
31.09% (8 605.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY-5 1045
EURUSD-5 548
EURJPY-5 441
AUDCAD-5 310
GBPUSD-5 142
NZDCAD-5 113
AUDNZD-5 78
AUDSGD-5 72
USDCAD-5 46
GBPSGD-5 40
AUDUSD-5 39
CADJPY-5 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY-5 1.2K
EURUSD-5 16K
EURJPY-5 -19K
AUDCAD-5 5.8K
GBPUSD-5 -5.4K
NZDCAD-5 -3.2K
AUDNZD-5 2.4K
AUDSGD-5 340
USDCAD-5 2.6K
GBPSGD-5 113
AUDUSD-5 -2.6K
CADJPY-5 67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY-5 8.8K
EURUSD-5 13K
EURJPY-5 -6K
AUDCAD-5 -3.1K
GBPUSD-5 -4.8K
NZDCAD-5 -4.4K
AUDNZD-5 -7K
AUDSGD-5 -7.8K
USDCAD-5 -1.6K
GBPSGD-5 -4
AUDUSD-5 -737
CADJPY-5 -2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 803.54 USD
Peor transacción: -3 055 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +898.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 115.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.21 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged
2025.05.26 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 07:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 06:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.26 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.03.27 14:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.23% of days out of 436 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 08:01
No swaps are charged on the signal account
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2025.01.08 09:19
No swaps are charged
2024.12.25 08:16
No swaps are charged on the signal account
2024.09.27 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.12 09:46
No swaps are charged
2024.09.05 14:45
No swaps are charged on the signal account
2024.08.30 11:37
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Kuma Low Risk
30 USD al mes
44%
0
0
USD
1
USD
100
99%
2 901
60%
79%
0.98
-0.77
USD
31%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.