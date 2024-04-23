- 成长
交易:
2 901
盈利交易:
1 752 (60.39%)
亏损交易:
1 149 (39.61%)
最好交易:
3 803.54 USD
最差交易:
-3 055.11 USD
毛利:
151 615.39 USD (444 311 pips)
毛利亏损:
-153 842.82 USD (460 489 pips)
最大连续赢利:
18 (898.52 USD)
最大连续盈利:
4 542.62 USD (3)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
78.75%
最大入金加载:
98.87%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.09
长期交易:
1 551 (53.46%)
短期交易:
1 350 (46.54%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.77 USD
平均利润:
86.54 USD
平均损失:
-133.89 USD
最大连续失误:
9 (-1 115.49 USD)
最大连续亏损:
-7 715.17 USD (7)
每月增长:
1.49%
年度预测:
19.66%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
14 932.82 USD
最大值:
25 329.90 USD (30.36%)
相对跌幅:
结余:
28.35% (25 329.90 USD)
净值:
31.09% (8 605.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY-5
|1045
|EURUSD-5
|548
|EURJPY-5
|441
|AUDCAD-5
|310
|GBPUSD-5
|142
|NZDCAD-5
|113
|AUDNZD-5
|78
|AUDSGD-5
|72
|USDCAD-5
|46
|GBPSGD-5
|40
|AUDUSD-5
|39
|CADJPY-5
|27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY-5
|1.2K
|EURUSD-5
|16K
|EURJPY-5
|-19K
|AUDCAD-5
|5.8K
|GBPUSD-5
|-5.4K
|NZDCAD-5
|-3.2K
|AUDNZD-5
|2.4K
|AUDSGD-5
|340
|USDCAD-5
|2.6K
|GBPSGD-5
|113
|AUDUSD-5
|-2.6K
|CADJPY-5
|67
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY-5
|8.8K
|EURUSD-5
|13K
|EURJPY-5
|-6K
|AUDCAD-5
|-3.1K
|GBPUSD-5
|-4.8K
|NZDCAD-5
|-4.4K
|AUDNZD-5
|-7K
|AUDSGD-5
|-7.8K
|USDCAD-5
|-1.6K
|GBPSGD-5
|-4
|AUDUSD-5
|-737
|CADJPY-5
|-2.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 803.54 USD
最差交易: -3 055 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +898.52 USD
最大连续亏损: -1 115.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
100
99%
2 901
60%
79%
0.98
-0.77
USD
USD
31%
1:50