- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
196 (67.58%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (32.41%)
En iyi işlem:
4 504.92 USD
En kötü işlem:
-6 543.67 USD
Brüt kâr:
54 771.32 USD (29 977 pips)
Brüt zarar:
-13 212.02 USD (14 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (1 010.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 039.68 USD (14)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
64.41%
Maks. mevduat yükü:
29.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
158 (54.48%)
Satış işlemleri:
132 (45.52%)
Kâr faktörü:
4.15
Beklenen getiri:
143.31 USD
Ortalama kâr:
279.45 USD
Ortalama zarar:
-140.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-254.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 543.67 USD (1)
Aylık büyüme:
2.30%
Yıllık tahmin:
29.44%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 543.67 USD (7.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.79% (6 543.67 USD)
Varlığa göre:
42.19% (35 091.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|273
|archived
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10K
|archived
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|15K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 504.92 USD
En kötü işlem: -6 544 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 010.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -254.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
