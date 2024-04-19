SinyallerBölümler
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
Güvenilirlik
90 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 55%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
290
Kârla kapanan işlemler:
196 (67.58%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (32.41%)
En iyi işlem:
4 504.92 USD
En kötü işlem:
-6 543.67 USD
Brüt kâr:
54 771.32 USD (29 977 pips)
Brüt zarar:
-13 212.02 USD (14 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (1 010.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24 039.68 USD (14)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
64.41%
Maks. mevduat yükü:
29.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
6.35
Alış işlemleri:
158 (54.48%)
Satış işlemleri:
132 (45.52%)
Kâr faktörü:
4.15
Beklenen getiri:
143.31 USD
Ortalama kâr:
279.45 USD
Ortalama zarar:
-140.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-254.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 543.67 USD (1)
Aylık büyüme:
2.30%
Yıllık tahmin:
29.44%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6 543.67 USD (7.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.79% (6 543.67 USD)
Varlığa göre:
42.19% (35 091.88 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 273
archived 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 10K
archived 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 15K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 504.92 USD
En kötü işlem: -6 544 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 010.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -254.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
457 daha fazla...
İnceleme yok
