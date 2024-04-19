SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TTS MA Alan Chicago 75K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentarios
Fiabilidad
91 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 55%
FBS-Real-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
304
Transacciones Rentables:
199 (65.46%)
Transacciones Irrentables:
105 (34.54%)
Mejor transacción:
4 504.92 USD
Peor transacción:
-6 543.67 USD
Beneficio Bruto:
57 856.45 USD (30 220 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (1 010.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24 039.68 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
64.41%
Carga máxima del depósito:
29.13%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
6.36
Transacciones Largas:
158 (51.97%)
Transacciones Cortas:
146 (48.03%)
Factor de Beneficio:
3.56
Beneficio Esperado:
136.88 USD
Beneficio medio:
290.74 USD
Pérdidas medias:
-154.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-2 355.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 543.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.34%
Pronóstico anual:
28.40%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
6 543.67 USD (7.79%)
Reducción relativa:
De balance:
7.79% (6 543.67 USD)
De fondos:
42.19% (35 091.88 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 287
archived 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 10K
archived 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 12K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 504.92 USD
Peor transacción: -6 544 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 010.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 355.70 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TTS MA Alan Chicago 75K
30 USD al mes
55%
0
0
USD
116K
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
42%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.