- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
304
Прибыльных трейдов:
199 (65.46%)
Убыточных трейдов:
105 (34.54%)
Лучший трейд:
4 504.92 USD
Худший трейд:
-6 543.67 USD
Общая прибыль:
57 856.45 USD (30 220 pips)
Общий убыток:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 010.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
24 039.68 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
64.41%
Макс. загрузка депозита:
29.13%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.36
Длинных трейдов:
158 (51.97%)
Коротких трейдов:
146 (48.03%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
136.88 USD
Средняя прибыль:
290.74 USD
Средний убыток:
-154.73 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 355.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 543.67 USD (1)
Прирост в месяц:
2.34%
Годовой прогноз:
28.40%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 543.67 USD (7.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.79% (6 543.67 USD)
По эквити:
42.19% (35 091.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|287
|archived
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|10K
|archived
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|12K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 504.92 USD
Худший трейд: -6 544 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 010.84 USD
Макс. убыток в серии: -2 355.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
55%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
USD
42%
1:500