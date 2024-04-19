СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TTS MA Alan Chicago 75K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 отзывов
Надежность
91 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 55%
FBS-Real-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
304
Прибыльных трейдов:
199 (65.46%)
Убыточных трейдов:
105 (34.54%)
Лучший трейд:
4 504.92 USD
Худший трейд:
-6 543.67 USD
Общая прибыль:
57 856.45 USD (30 220 pips)
Общий убыток:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (1 010.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
24 039.68 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
64.41%
Макс. загрузка депозита:
29.13%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
6.36
Длинных трейдов:
158 (51.97%)
Коротких трейдов:
146 (48.03%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
136.88 USD
Средняя прибыль:
290.74 USD
Средний убыток:
-154.73 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-2 355.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 543.67 USD (1)
Прирост в месяц:
2.34%
Годовой прогноз:
28.40%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 543.67 USD (7.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.79% (6 543.67 USD)
По эквити:
42.19% (35 091.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 287
archived 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 10K
archived 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 12K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 504.92 USD
Худший трейд: -6 544 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 010.84 USD
Макс. убыток в серии: -2 355.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
еще 457...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.08 08:02
Share of trading days is too low
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.16 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TTS MA Alan Chicago 75K
30 USD в месяц
55%
0
0
USD
116K
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
42%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.