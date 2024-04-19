- Crescimento
Negociações:
304
Negociações com lucro:
199 (65.46%)
Negociações com perda:
105 (34.54%)
Melhor negociação:
4 504.92 USD
Pior negociação:
-6 543.67 USD
Lucro bruto:
57 856.45 USD (30 220 pips)
Perda bruta:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (1 010.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24 039.68 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
64.41%
Depósito máximo carregado:
29.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.36
Negociações longas:
158 (51.97%)
Negociações curtas:
146 (48.03%)
Fator de lucro:
3.56
Valor esperado:
136.88 USD
Lucro médio:
290.74 USD
Perda média:
-154.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 355.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 543.67 USD (1)
Crescimento mensal:
2.08%
Previsão anual:
28.40%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 543.67 USD (7.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.79% (6 543.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.19% (35 091.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|287
|archived
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|10K
|archived
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|12K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 504.92 USD
Pior negociação: -6 544 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 010.84 USD
Máxima perda consecutiva: -2 355.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
Sem comentários
