Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 comentários
Confiabilidade
91 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 55%
FBS-Real-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
304
Negociações com lucro:
199 (65.46%)
Negociações com perda:
105 (34.54%)
Melhor negociação:
4 504.92 USD
Pior negociação:
-6 543.67 USD
Lucro bruto:
57 856.45 USD (30 220 pips)
Perda bruta:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (1 010.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24 039.68 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
64.41%
Depósito máximo carregado:
29.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
6.36
Negociações longas:
158 (51.97%)
Negociações curtas:
146 (48.03%)
Fator de lucro:
3.56
Valor esperado:
136.88 USD
Lucro médio:
290.74 USD
Perda média:
-154.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-2 355.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 543.67 USD (1)
Crescimento mensal:
2.08%
Previsão anual:
28.40%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6 543.67 USD (7.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.79% (6 543.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.19% (35 091.88 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 287
archived 17
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 10K
archived 31K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 12K
archived 0
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 504.92 USD
Pior negociação: -6 544 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 010.84 USD
Máxima perda consecutiva: -2 355.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.08 08:02
Share of trading days is too low
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.16 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TTS MA Alan Chicago 75K
30 USD por mês
55%
0
0
USD
116K
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
42%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.