- 자본
- 축소
트레이드:
318
이익 거래:
207 (65.09%)
손실 거래:
111 (34.91%)
최고의 거래:
4 504.92 USD
최악의 거래:
-6 543.67 USD
총 수익:
58 612.12 USD (31 912 pips)
총 손실:
-16 470.56 USD (19 591 pips)
연속 최대 이익:
21 (1 010.84 USD)
연속 최대 이익:
24 039.68 USD (14)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
64.41%
최대 입금량:
29.13%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
6.44
롱(주식매수):
164 (51.57%)
숏(주식차입매도):
154 (48.43%)
수익 요인:
3.56
기대수익:
132.52 USD
평균 이익:
283.15 USD
평균 손실:
-148.38 USD
연속 최대 손실:
9 (-2 355.70 USD)
연속 최대 손실:
-6 543.67 USD (1)
월별 성장률:
1.76%
연간 예측:
21.35%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
6 543.67 USD (7.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.79% (6 543.67 USD)
자본금별:
42.19% (35 091.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|301
|archived
|17
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|11K
|archived
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|12K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 504.92 USD
최악의 거래: -6 544 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 010.84 USD
연속 최대 손실: -2 355.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
