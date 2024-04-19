- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
304
利益トレード:
199 (65.46%)
損失トレード:
105 (34.54%)
ベストトレード:
4 504.92 USD
最悪のトレード:
-6 543.67 USD
総利益:
57 856.45 USD (30 220 pips)
総損失:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
最大連続の勝ち:
21 (1 010.84 USD)
最大連続利益:
24 039.68 USD (14)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
64.41%
最大入金額:
29.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.36
長いトレード:
158 (51.97%)
短いトレード:
146 (48.03%)
プロフィットファクター:
3.56
期待されたペイオフ:
136.88 USD
平均利益:
290.74 USD
平均損失:
-154.73 USD
最大連続の負け:
9 (-2 355.70 USD)
最大連続損失:
-6 543.67 USD (1)
月間成長:
1.92%
年間予想:
23.24%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 543.67 USD (7.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.79% (6 543.67 USD)
エクイティによる:
42.19% (35 091.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|287
|archived
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|10K
|archived
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|12K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 504.92 USD
最悪のトレード: -6 544 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 010.84 USD
最大連続損失: -2 355.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 1
|
Exness-Real19
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal02
|0.00 × 2
|
NeptuneSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
|
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
|
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
457 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
55%
0
0
USD
USD
116K
USD
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
USD
42%
1:500