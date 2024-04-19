シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TTS MA Alan Chicago 75K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
レビュー0件
信頼性
91週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 55%
FBS-Real-3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
304
利益トレード:
199 (65.46%)
損失トレード:
105 (34.54%)
ベストトレード:
4 504.92 USD
最悪のトレード:
-6 543.67 USD
総利益:
57 856.45 USD (30 220 pips)
総損失:
-16 246.36 USD (18 643 pips)
最大連続の勝ち:
21 (1 010.84 USD)
最大連続利益:
24 039.68 USD (14)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
64.41%
最大入金額:
29.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
6.36
長いトレード:
158 (51.97%)
短いトレード:
146 (48.03%)
プロフィットファクター:
3.56
期待されたペイオフ:
136.88 USD
平均利益:
290.74 USD
平均損失:
-154.73 USD
最大連続の負け:
9 (-2 355.70 USD)
最大連続損失:
-6 543.67 USD (1)
月間成長:
1.92%
年間予想:
23.24%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
6 543.67 USD (7.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.79% (6 543.67 USD)
エクイティによる:
42.19% (35 091.88 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 287
archived 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 10K
archived 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 12K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 504.92 USD
最悪のトレード: -6 544 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 010.84 USD
最大連続損失: -2 355.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
457 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.08 08:02
Share of trading days is too low
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.16 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TTS MA Alan Chicago 75K
30 USD/月
55%
0
0
USD
116K
USD
91
94%
304
65%
64%
3.56
136.88
USD
42%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください