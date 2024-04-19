SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TTS MA Alan Chicago 75K
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS MA Alan Chicago 75K

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
92 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 56%
FBS-Real-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
309
Gewinntrades:
203 (65.69%)
Verlusttrades:
106 (34.30%)
Bester Trade:
4 504.92 USD
Schlechtester Trade:
-6 543.67 USD
Bruttoprofit:
58 042.49 USD (30 567 pips)
Bruttoverlust:
-16 249.96 USD (18 662 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (1 010.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24 039.68 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
64.41%
Max deposit load:
29.13%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
6.39
Long-Positionen:
163 (52.75%)
Short-Positionen:
146 (47.25%)
Profit-Faktor:
3.57
Mathematische Gewinnerwartung:
135.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
285.92 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-153.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-2 355.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 543.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.07%
Jahresprognose:
25.18%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6 543.67 USD (7.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.79% (6 543.67 USD)
Kapital:
42.19% (35 091.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 292
archived 17
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 11K
archived 31K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 12K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 504.92 USD
Schlechtester Trade: -6 544 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 010.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 355.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-Real 8
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
ICTrading-Live31
0.00 × 20
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
noch 457 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.27 19:02
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.08 08:02
Share of trading days is too low
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.02.16 23:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 09:31
No swaps are charged
2025.02.11 08:23
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TTS MA Alan Chicago 75K
30 USD pro Monat
56%
0
0
USD
117K
USD
92
94%
309
65%
64%
3.57
135.25
USD
42%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.