Saiful Arifin

Auto GU

Saiful Arifin
0 inceleme
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -53%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 933
Kârla kapanan işlemler:
1 340 (69.32%)
Zararla kapanan işlemler:
593 (30.68%)
En iyi işlem:
149.90 USD
En kötü işlem:
-97.99 USD
Brüt kâr:
2 178.63 USD (241 072 pips)
Brüt zarar:
-3 331.73 USD (311 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (6.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
321.74 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
89.00%
Maks. mevduat yükü:
17.63%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
981 (50.75%)
Satış işlemleri:
952 (49.25%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
1.63 USD
Ortalama zarar:
-5.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-1 133.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 133.24 USD (17)
Aylık büyüme:
3.28%
Yıllık tahmin:
39.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 305.36 USD
Maksimum:
1 794.25 USD (150.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
69.98% (1 794.25 USD)
Varlığa göre:
56.39% (948.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDmicro 1933
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDmicro -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDmicro -71K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.90 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +6.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 133.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

spesial GBPUSD Scalping
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
No swaps are charged on the signal account
No swaps are charged
No swaps are charged
2025.04.21 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 02:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.18 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 03:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
